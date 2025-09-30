- Übersicht
WBS-PF: Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent
Der Wechselkurs von WBS-PF hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.45 bis zu einem Hoch von 20.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WBS-PF heute?
Die Aktie von Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (WBS-PF) notiert heute bei 20.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.44 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von WBS-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WBS-PF Dividenden?
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent wird derzeit mit 20.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WBS-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich WBS-PF-Aktien?
Sie können Aktien von Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (WBS-PF) zum aktuellen Kurs von 20.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.45 oder 20.75 platziert, während 10 und -0.92% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WBS-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WBS-PF-Aktien?
Bei einer Investition in Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent müssen die jährliche Spanne 18.21 - 21.05 und der aktuelle Kurs 20.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.76% und 6.34%, bevor sie Orders zu 20.45 oder 20.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WBS-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WEBSTER FINANCIAL CORP?
Der höchste Kurs von WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PF) im vergangenen Jahr lag bei 21.05. Innerhalb von 18.21 - 21.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WEBSTER FINANCIAL CORP?
Der niedrigste Kurs von WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PF) im Laufe des Jahres betrug 18.21. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.45 und der Spanne 18.21 - 21.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WBS-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WBS-PF statt?
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.44 und 6.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.44
- Eröffnung
- 20.64
- Bid
- 20.45
- Ask
- 20.75
- Tief
- 20.45
- Hoch
- 20.64
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 2.76%
- 6-Monatsänderung
- 6.34%
- Jahresänderung
- 6.34%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4