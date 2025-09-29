报价部分
货币 / WBS-PF
WBS-PF: Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent

20.45 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WBS-PF汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点20.45和高点20.64进行交易。

关注Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

WBS-PF股票今天的价格是多少？

Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent股票今天的定价为20.45。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为20.44，交易量达到10。WBS-PF的实时价格图表显示了这些更新。

Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent股票是否支付股息？

Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent目前的价值为20.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.34%和USD。实时查看图表以跟踪WBS-PF走势。

如何购买WBS-PF股票？

您可以以20.45的当前价格购买Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent股票。订单通常设置在20.45或20.75附近，而10和-0.92%显示市场活动。立即关注WBS-PF的实时图表更新。

如何投资WBS-PF股票？

投资Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent需要考虑年度范围18.21 - 21.05和当前价格20.45。许多人在以20.45或20.75下订单之前，会比较2.76%和。实时查看WBS-PF价格图表，了解每日变化。

WEBSTER FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WEBSTER FINANCIAL CORP的最高价格是21.05。在18.21 - 21.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent的绩效。

WEBSTER FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？

WEBSTER FINANCIAL CORP（WBS-PF）的最低价格为18.21。将其与当前的20.45和18.21 - 21.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WBS-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WBS-PF股票是什么时候拆分的？

Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.44和6.34%中可见。

日范围
20.45 20.64
年范围
18.21 21.05
前一天收盘价
20.44
开盘价
20.64
卖价
20.45
买价
20.75
最低价
20.45
最高价
20.64
交易量
10
日变化
0.05%
月变化
2.76%
6个月变化
6.34%
年变化
6.34%
