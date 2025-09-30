QuotazioniSezioni
WBS-PF: Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent

20.45 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WBS-PF ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.45 e ad un massimo di 20.64.

Segui le dinamiche di Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WBS-PF oggi?

Oggi le azioni Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent sono prezzate a 20.45. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 20.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WBS-PF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent pagano dividendi?

Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent è attualmente valutato a 20.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.34% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WBS-PF.

Come acquistare azioni WBS-PF?

Puoi acquistare azioni Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent al prezzo attuale di 20.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.45 o 20.75, mentre 10 e -0.92% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WBS-PF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WBS-PF?

Investire in Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent implica considerare l'intervallo annuale 18.21 - 21.05 e il prezzo attuale 20.45. Molti confrontano 2.76% e 6.34% prima di effettuare ordini su 20.45 o 20.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WBS-PF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WEBSTER FINANCIAL CORP?

Il prezzo massimo di WEBSTER FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 21.05. All'interno di 18.21 - 21.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WEBSTER FINANCIAL CORP?

Il prezzo più basso di WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PF) nel corso dell'anno è stato 18.21. Confrontandolo con gli attuali 20.45 e 18.21 - 21.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WBS-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WBS-PF?

Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.44 e 6.34%.

Intervallo Giornaliero
20.45 20.64
Intervallo Annuale
18.21 21.05
Chiusura Precedente
20.44
Apertura
20.64
Bid
20.45
Ask
20.75
Minimo
20.45
Massimo
20.64
Volume
10
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
2.76%
Variazione Semestrale
6.34%
Variazione Annuale
6.34%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4