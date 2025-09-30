- Panoramica
WBS-PF: Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent
Il tasso di cambio WBS-PF ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.45 e ad un massimo di 20.64.
Segui le dinamiche di Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WBS-PF oggi?
Oggi le azioni Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent sono prezzate a 20.45. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 20.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WBS-PF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent pagano dividendi?
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent è attualmente valutato a 20.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.34% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WBS-PF.
Come acquistare azioni WBS-PF?
Puoi acquistare azioni Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent al prezzo attuale di 20.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.45 o 20.75, mentre 10 e -0.92% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WBS-PF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WBS-PF?
Investire in Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent implica considerare l'intervallo annuale 18.21 - 21.05 e il prezzo attuale 20.45. Molti confrontano 2.76% e 6.34% prima di effettuare ordini su 20.45 o 20.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WBS-PF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WEBSTER FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di WEBSTER FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 21.05. All'interno di 18.21 - 21.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WEBSTER FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PF) nel corso dell'anno è stato 18.21. Confrontandolo con gli attuali 20.45 e 18.21 - 21.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WBS-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WBS-PF?
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.44 e 6.34%.
- Chiusura Precedente
- 20.44
- Apertura
- 20.64
- Bid
- 20.45
- Ask
- 20.75
- Minimo
- 20.45
- Massimo
- 20.64
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 2.76%
- Variazione Semestrale
- 6.34%
- Variazione Annuale
- 6.34%
