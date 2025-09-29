- 概要
WBS-PF: Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent
WBS-PFの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり20.45の安値と20.64の高値で取引されました。
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
WBS-PF株の現在の価格は？
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの株価は本日20.45です。0.05%内で取引され、前日の終値は20.44、取引量は10に達しました。WBS-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの株は配当を出しますか？
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの現在の価格は20.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.34%やUSDにも注目します。WBS-PFの動きはライブチャートで確認できます。
WBS-PF株を買う方法は？
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの株は現在20.45で購入可能です。注文は通常20.45または20.75付近で行われ、10や-0.92%が市場の動きを示します。WBS-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。
WBS-PF株に投資する方法は？
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Representへの投資では、年間の値幅18.21 - 21.05と現在の20.45を考慮します。注文は多くの場合20.45や20.75で行われる前に、2.76%や6.34%と比較されます。WBS-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WEBSTER FINANCIAL CORPの株の最高値は？
WEBSTER FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は21.05でした。18.21 - 21.05内で株価は大きく変動し、20.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Representのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WEBSTER FINANCIAL CORPの株の最低値は？
WEBSTER FINANCIAL CORP(WBS-PF)の年間最安値は18.21でした。現在の20.45や18.21 - 21.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WBS-PFの動きはライブチャートで確認できます。
WBS-PFの株式分割はいつ行われましたか？
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Representは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.44、6.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.44
- 始値
- 20.64
- 買値
- 20.45
- 買値
- 20.75
- 安値
- 20.45
- 高値
- 20.64
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 2.76%
- 6ヶ月の変化
- 6.34%
- 1年の変化
- 6.34%
