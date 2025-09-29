Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Representの現在の価格は20.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.34%やUSDにも注目します。WBS-PFの動きはライブチャートで確認できます。

Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Representへの投資では、年間の値幅18.21 - 21.05と現在の20.45を考慮します。注文は多くの場合20.45や20.75で行われる前に、2.76%や6.34%と比較されます。WBS-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WEBSTER FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は21.05でした。18.21 - 21.05内で株価は大きく変動し、20.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Representのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WEBSTER FINANCIAL CORPの株の最低値は？

WEBSTER FINANCIAL CORP(WBS-PF)の年間最安値は18.21でした。現在の20.45や18.21 - 21.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WBS-PFの動きはライブチャートで確認できます。