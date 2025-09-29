- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WBS-PF: Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent
Курс WBS-PF за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.45, а максимальная — 20.64.
Следите за динамикой Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WBS-PF сегодня?
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (WBS-PF) сегодня оценивается на уровне 20.45. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 20.44, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WBS-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent?
Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent в настоящее время оценивается в 20.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.34% и USD. Отслеживайте движения WBS-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции WBS-PF?
Вы можете купить акции Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (WBS-PF) по текущей цене 20.45. Ордера обычно размещаются около 20.45 или 20.75, тогда как 10 и -0.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WBS-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WBS-PF?
Инвестирование в Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent предполагает учет годового диапазона 18.21 - 21.05 и текущей цены 20.45. Многие сравнивают 2.76% и 6.34% перед размещением ордеров на 20.45 или 20.75. Изучайте ежедневные изменения цены WBS-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WEBSTER FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PF) за последний год составила 21.05. Акции заметно колебались в пределах 18.21 - 21.05, сравнение с 20.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WEBSTER FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PF) за год составила 18.21. Сравнение с текущими 20.45 и 18.21 - 21.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WBS-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WBS-PF?
В прошлом Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.44 и 6.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.44
- Open
- 20.64
- Bid
- 20.45
- Ask
- 20.75
- Low
- 20.45
- High
- 20.64
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 2.76%
- 6-месячное изменение
- 6.34%
- Годовое изменение
- 6.34%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%