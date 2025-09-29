КотировкиРазделы
WBS-PF: Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent

20.45 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WBS-PF за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.45, а максимальная — 20.64.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WBS-PF сегодня?

Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (WBS-PF) сегодня оценивается на уровне 20.45. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 20.44, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WBS-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent?

Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent в настоящее время оценивается в 20.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.34% и USD. Отслеживайте движения WBS-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции WBS-PF?

Вы можете купить акции Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (WBS-PF) по текущей цене 20.45. Ордера обычно размещаются около 20.45 или 20.75, тогда как 10 и -0.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WBS-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WBS-PF?

Инвестирование в Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent предполагает учет годового диапазона 18.21 - 21.05 и текущей цены 20.45. Многие сравнивают 2.76% и 6.34% перед размещением ордеров на 20.45 или 20.75. Изучайте ежедневные изменения цены WBS-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WEBSTER FINANCIAL CORP?

Самая высокая цена WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PF) за последний год составила 21.05. Акции заметно колебались в пределах 18.21 - 21.05, сравнение с 20.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WEBSTER FINANCIAL CORP?

Самая низкая цена WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PF) за год составила 18.21. Сравнение с текущими 20.45 и 18.21 - 21.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WBS-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WBS-PF?

В прошлом Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.44 и 6.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.45 20.64
Годовой диапазон
18.21 21.05
Предыдущее закрытие
20.44
Open
20.64
Bid
20.45
Ask
20.75
Low
20.45
High
20.64
Объем
10
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
2.76%
6-месячное изменение
6.34%
Годовое изменение
6.34%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.