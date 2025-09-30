- Visão do mercado
WAL-PA: Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe
A taxa do WAL-PA para hoje mudou para -0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.55 e o mais alto foi 22.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WAL-PA hoje?
Hoje Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe (WAL-PA) está avaliado em 22.55. O instrumento é negociado dentro de -0.62%, o fechamento de ontem foi 22.69, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WAL-PA em tempo real.
As ações de Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe pagam dividendos?
Atualmente Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe está avaliado em 22.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.16% e USD. Monitore os movimentos de WAL-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WAL-PA?
Você pode comprar ações de Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe (WAL-PA) pelo preço atual 22.55. Ordens geralmente são executadas perto de 22.55 ou 22.85, enquanto 33 e -1.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WAL-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WAL-PA?
Investir em Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe envolve considerar a faixa anual 20.81 - 25.00 e o preço atual 22.55. Muitos comparam -0.66% e 4.16% antes de enviar ordens em 22.55 ou 22.85. Estude as mudanças diárias de preço de WAL-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?
O maior preço de WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) no último ano foi 25.00. As ações oscilaram bastante dentro de 20.81 - 25.00, e a comparação com 22.69 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?
O menor preço de WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) no ano foi 20.81. A comparação com o preço atual 22.55 e 20.81 - 25.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WAL-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WAL-PA?
No passado Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.69 e 4.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.69
- Open
- 22.82
- Bid
- 22.55
- Ask
- 22.85
- Low
- 22.55
- High
- 22.82
- Volume
- 33
- Mudança diária
- -0.62%
- Mudança mensal
- -0.66%
- Mudança de 6 meses
- 4.16%
- Mudança anual
- 4.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4