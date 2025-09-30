CotaçõesSeções
WAL-PA
WAL-PA: Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe

22.55 USD 0.14 (0.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WAL-PA para hoje mudou para -0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.55 e o mais alto foi 22.82.

Veja a dinâmica do par de moedas Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de WAL-PA hoje?

Hoje Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe (WAL-PA) está avaliado em 22.55. O instrumento é negociado dentro de -0.62%, o fechamento de ontem foi 22.69, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WAL-PA em tempo real.

As ações de Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe pagam dividendos?

Atualmente Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe está avaliado em 22.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.16% e USD. Monitore os movimentos de WAL-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de WAL-PA?

Você pode comprar ações de Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe (WAL-PA) pelo preço atual 22.55. Ordens geralmente são executadas perto de 22.55 ou 22.85, enquanto 33 e -1.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WAL-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de WAL-PA?

Investir em Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe envolve considerar a faixa anual 20.81 - 25.00 e o preço atual 22.55. Muitos comparam -0.66% e 4.16% antes de enviar ordens em 22.55 ou 22.85. Estude as mudanças diárias de preço de WAL-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?

O maior preço de WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) no último ano foi 25.00. As ações oscilaram bastante dentro de 20.81 - 25.00, e a comparação com 22.69 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?

O menor preço de WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) no ano foi 20.81. A comparação com o preço atual 22.55 e 20.81 - 25.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WAL-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de WAL-PA?

No passado Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.69 e 4.16% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.55 22.82
Faixa anual
20.81 25.00
Fechamento anterior
22.69
Open
22.82
Bid
22.55
Ask
22.85
Low
22.55
High
22.82
Volume
33
Mudança diária
-0.62%
Mudança mensal
-0.66%
Mudança de 6 meses
4.16%
Mudança anual
4.16%
