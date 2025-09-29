报价部分
货币 / WAL-PA
回到股票

WAL-PA: Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe

22.55 USD 0.14 (0.62%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WAL-PA汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点22.55和高点22.82进行交易。

关注Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

WAL-PA股票今天的价格是多少？

Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe股票今天的定价为22.55。它在-0.62%范围内交易，昨天的收盘价为22.69，交易量达到33。WAL-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe股票是否支付股息？

Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe目前的价值为22.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.16%和USD。实时查看图表以跟踪WAL-PA走势。

如何购买WAL-PA股票？

您可以以22.55的当前价格购买Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe股票。订单通常设置在22.55或22.85附近，而33和-1.18%显示市场活动。立即关注WAL-PA的实时图表更新。

如何投资WAL-PA股票？

投资Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe需要考虑年度范围20.81 - 25.00和当前价格22.55。许多人在以22.55或22.85下订单之前，会比较-0.66%和。实时查看WAL-PA价格图表，了解每日变化。

WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION的最高价格是25.00。在20.81 - 25.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe的绩效。

WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION股票的最低价格是多少？

WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION（WAL-PA）的最低价格为20.81。将其与当前的22.55和20.81 - 25.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WAL-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WAL-PA股票是什么时候拆分的？

Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.69和4.16%中可见。

日范围
22.55 22.82
年范围
20.81 25.00
前一天收盘价
22.69
开盘价
22.82
卖价
22.55
买价
22.85
最低价
22.55
最高价
22.82
交易量
33
日变化
-0.62%
月变化
-0.66%
6个月变化
4.16%
年变化
4.16%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值