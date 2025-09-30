- Panoramica
WAL-PA: Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe
Il tasso di cambio WAL-PA ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.55 e ad un massimo di 22.82.
Segui le dinamiche di Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WAL-PA oggi?
Oggi le azioni Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe sono prezzate a 22.55. Viene scambiato all'interno di -0.62%, la chiusura di ieri è stata 22.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WAL-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe pagano dividendi?
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe è attualmente valutato a 22.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WAL-PA.
Come acquistare azioni WAL-PA?
Puoi acquistare azioni Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe al prezzo attuale di 22.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.55 o 22.85, mentre 33 e -1.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WAL-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WAL-PA?
Investire in Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe implica considerare l'intervallo annuale 20.81 - 25.00 e il prezzo attuale 22.55. Molti confrontano -0.66% e 4.16% prima di effettuare ordini su 22.55 o 22.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WAL-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?
Il prezzo massimo di WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION nell'ultimo anno è stato 25.00. All'interno di 20.81 - 25.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?
Il prezzo più basso di WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) nel corso dell'anno è stato 20.81. Confrontandolo con gli attuali 22.55 e 20.81 - 25.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WAL-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WAL-PA?
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.69 e 4.16%.
- Chiusura Precedente
- 22.69
- Apertura
- 22.82
- Bid
- 22.55
- Ask
- 22.85
- Minimo
- 22.55
- Massimo
- 22.82
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- -0.62%
- Variazione Mensile
- -0.66%
- Variazione Semestrale
- 4.16%
- Variazione Annuale
- 4.16%
