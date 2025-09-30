QuotazioniSezioni
Valute / WAL-PA
Tornare a Azioni

WAL-PA: Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe

22.55 USD 0.14 (0.62%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WAL-PA ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.55 e ad un massimo di 22.82.

Segui le dinamiche di Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WAL-PA oggi?

Oggi le azioni Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe sono prezzate a 22.55. Viene scambiato all'interno di -0.62%, la chiusura di ieri è stata 22.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WAL-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe pagano dividendi?

Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe è attualmente valutato a 22.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WAL-PA.

Come acquistare azioni WAL-PA?

Puoi acquistare azioni Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe al prezzo attuale di 22.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.55 o 22.85, mentre 33 e -1.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WAL-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WAL-PA?

Investire in Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe implica considerare l'intervallo annuale 20.81 - 25.00 e il prezzo attuale 22.55. Molti confrontano -0.66% e 4.16% prima di effettuare ordini su 22.55 o 22.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WAL-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?

Il prezzo massimo di WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION nell'ultimo anno è stato 25.00. All'interno di 20.81 - 25.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?

Il prezzo più basso di WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) nel corso dell'anno è stato 20.81. Confrontandolo con gli attuali 22.55 e 20.81 - 25.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WAL-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WAL-PA?

Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.69 e 4.16%.

Intervallo Giornaliero
22.55 22.82
Intervallo Annuale
20.81 25.00
Chiusura Precedente
22.69
Apertura
22.82
Bid
22.55
Ask
22.85
Minimo
22.55
Massimo
22.82
Volume
33
Variazione giornaliera
-0.62%
Variazione Mensile
-0.66%
Variazione Semestrale
4.16%
Variazione Annuale
4.16%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4