- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WAL-PA: Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe
Курс WAL-PA за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.67, а максимальная — 22.82.
Следите за динамикой Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WAL-PA сегодня?
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe (WAL-PA) сегодня оценивается на уровне 22.75. Инструмент торгуется в пределах 0.26%, вчерашнее закрытие составило 22.69, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WAL-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe?
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe в настоящее время оценивается в 22.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.08% и USD. Отслеживайте движения WAL-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции WAL-PA?
Вы можете купить акции Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe (WAL-PA) по текущей цене 22.75. Ордера обычно размещаются около 22.75 или 23.05, тогда как 25 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WAL-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WAL-PA?
Инвестирование в Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe предполагает учет годового диапазона 20.81 - 25.00 и текущей цены 22.75. Многие сравнивают 0.22% и 5.08% перед размещением ордеров на 22.75 или 23.05. Изучайте ежедневные изменения цены WAL-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?
Самая высокая цена WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) за последний год составила 25.00. Акции заметно колебались в пределах 20.81 - 25.00, сравнение с 22.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?
Самая низкая цена WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) за год составила 20.81. Сравнение с текущими 22.75 и 20.81 - 25.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WAL-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WAL-PA?
В прошлом Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.69 и 5.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.69
- Open
- 22.82
- Bid
- 22.75
- Ask
- 23.05
- Low
- 22.67
- High
- 22.82
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- 5.08%
- Годовое изменение
- 5.08%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%