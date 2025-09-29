КотировкиРазделы
Валюты / WAL-PA
WAL-PA: Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe

22.75 USD 0.06 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WAL-PA за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.67, а максимальная — 22.82.

Следите за динамикой Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WAL-PA сегодня?

Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe (WAL-PA) сегодня оценивается на уровне 22.75. Инструмент торгуется в пределах 0.26%, вчерашнее закрытие составило 22.69, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WAL-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe?

Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe в настоящее время оценивается в 22.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.08% и USD. Отслеживайте движения WAL-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции WAL-PA?

Вы можете купить акции Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe (WAL-PA) по текущей цене 22.75. Ордера обычно размещаются около 22.75 или 23.05, тогда как 25 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WAL-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WAL-PA?

Инвестирование в Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe предполагает учет годового диапазона 20.81 - 25.00 и текущей цены 22.75. Многие сравнивают 0.22% и 5.08% перед размещением ордеров на 22.75 или 23.05. Изучайте ежедневные изменения цены WAL-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?

Самая высокая цена WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) за последний год составила 25.00. Акции заметно колебались в пределах 20.81 - 25.00, сравнение с 22.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?

Самая низкая цена WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) за год составила 20.81. Сравнение с текущими 22.75 и 20.81 - 25.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WAL-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WAL-PA?

В прошлом Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.69 и 5.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.67 22.82
Годовой диапазон
20.81 25.00
Предыдущее закрытие
22.69
Open
22.82
Bid
22.75
Ask
23.05
Low
22.67
High
22.82
Объем
25
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
0.22%
6-месячное изменение
5.08%
Годовое изменение
5.08%
