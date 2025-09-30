- Aperçu
WAL-PA: Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe
Le taux de change de WAL-PA a changé de -0.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.55 et à un maximum de 22.82.
Suivez la dynamique Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WAL-PA aujourd'hui ?
L'action Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe est cotée à 22.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.62%, a clôturé hier à 22.69 et son volume d'échange a atteint 33. Le graphique en temps réel du cours de WAL-PA présente ces mises à jour.
L'action Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe verse-t-elle des dividendes ?
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe est actuellement valorisé à 22.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WAL-PA.
Comment acheter des actions WAL-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe au cours actuel de 22.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.55 ou de 22.85, le 33 et le -1.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WAL-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WAL-PA ?
Investir dans Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.81 - 25.00 et le prix actuel 22.55. Beaucoup comparent -0.66% et 4.16% avant de passer des ordres à 22.55 ou 22.85. Consultez le graphique du cours de WAL-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION ?
Le cours le plus élevé de WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION l'année dernière était 25.00. Au cours de 20.81 - 25.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.69 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION ?
Le cours le plus bas de WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) sur l'année a été 20.81. Sa comparaison avec 22.55 et 20.81 - 25.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WAL-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WAL-PA a-t-elle été divisée ?
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.69 et 4.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.69
- Ouverture
- 22.82
- Bid
- 22.55
- Ask
- 22.85
- Plus Bas
- 22.55
- Plus Haut
- 22.82
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- -0.62%
- Changement Mensuel
- -0.66%
- Changement à 6 Mois
- 4.16%
- Changement Annuel
- 4.16%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4