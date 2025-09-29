- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WAL-PA: Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe
WAL-PAの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり22.55の安値と22.82の高値で取引されました。
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
WAL-PA株の現在の価格は？
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represeの株価は本日22.55です。-0.62%内で取引され、前日の終値は22.69、取引量は33に達しました。WAL-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represeの株は配当を出しますか？
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represeの現在の価格は22.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.16%やUSDにも注目します。WAL-PAの動きはライブチャートで確認できます。
WAL-PA株を買う方法は？
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represeの株は現在22.55で購入可能です。注文は通常22.55または22.85付近で行われ、33や-1.18%が市場の動きを示します。WAL-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
WAL-PA株に投資する方法は？
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represeへの投資では、年間の値幅20.81 - 25.00と現在の22.55を考慮します。注文は多くの場合22.55や22.85で行われる前に、-0.66%や4.16%と比較されます。WAL-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATIONの株の最高値は？
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATIONの過去1年の最高値は25.00でした。20.81 - 25.00内で株価は大きく変動し、22.69と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATIONの株の最低値は？
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION(WAL-PA)の年間最安値は20.81でした。現在の22.55や20.81 - 25.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WAL-PAの動きはライブチャートで確認できます。
WAL-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.69、4.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.69
- 始値
- 22.82
- 買値
- 22.55
- 買値
- 22.85
- 安値
- 22.55
- 高値
- 22.82
- 出来高
- 33
- 1日の変化
- -0.62%
- 1ヶ月の変化
- -0.66%
- 6ヶ月の変化
- 4.16%
- 1年の変化
- 4.16%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前