- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WAL-PA: Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe
Der Wechselkurs von WAL-PA hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.55 bis zu einem Hoch von 22.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WAL-PA heute?
Die Aktie von Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe (WAL-PA) notiert heute bei 22.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.62% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.69 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von WAL-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WAL-PA Dividenden?
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe wird derzeit mit 22.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WAL-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich WAL-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe (WAL-PA) zum aktuellen Kurs von 22.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.55 oder 22.85 platziert, während 33 und -1.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WAL-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WAL-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe müssen die jährliche Spanne 20.81 - 25.00 und der aktuelle Kurs 22.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.66% und 4.16%, bevor sie Orders zu 22.55 oder 22.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WAL-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?
Der höchste Kurs von WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.00. Innerhalb von 20.81 - 25.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.69 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION?
Der niedrigste Kurs von WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL-PA) im Laufe des Jahres betrug 20.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.55 und der Spanne 20.81 - 25.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WAL-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WAL-PA statt?
Western Alliance Bancorporation Depositary Shares, Each Represe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.69 und 4.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.69
- Eröffnung
- 22.82
- Bid
- 22.55
- Ask
- 22.85
- Tief
- 22.55
- Hoch
- 22.82
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- -0.66%
- 6-Monatsänderung
- 4.16%
- Jahresänderung
- 4.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4