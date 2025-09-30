CotaçõesSeções
Moedas / VSEEW
Voltar para Ações

VSEEW: VSEE HEALTH, INC.

0.0170 USD 0.0000 (0.00%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VSEEW para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0170 e o mais alto foi 0.0170.

Veja a dinâmica do par de moedas VSEE HEALTH, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VSEEW hoje?

Hoje VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) está avaliado em 0.0170. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 0.0170, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VSEEW em tempo real.

As ações de VSEE HEALTH, INC. pagam dividendos?

Atualmente VSEE HEALTH, INC. está avaliado em 0.0170. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -62.22% e USD. Monitore os movimentos de VSEEW no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VSEEW?

Você pode comprar ações de VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) pelo preço atual 0.0170. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0170 ou 0.0200, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VSEEW no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VSEEW?

Investir em VSEE HEALTH, INC. envolve considerar a faixa anual 0.0117 - 0.1274 e o preço atual 0.0170. Muitos comparam -32.00% e -67.98% antes de enviar ordens em 0.0170 ou 0.0200. Estude as mudanças diárias de preço de VSEEW no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VSEE HEALTH, INC.?

O maior preço de VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) no último ano foi 0.1274. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0117 - 0.1274, e a comparação com 0.0170 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VSEE HEALTH, INC. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VSEE HEALTH, INC.?

O menor preço de VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) no ano foi 0.0117. A comparação com o preço atual 0.0170 e 0.0117 - 0.1274 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VSEEW em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VSEEW?

No passado VSEE HEALTH, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0170 e -62.22% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.0170 0.0170
Faixa anual
0.0117 0.1274
Fechamento anterior
0.0170
Open
0.0170
Bid
0.0170
Ask
0.0200
Low
0.0170
High
0.0170
Volume
1
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
-32.00%
Mudança de 6 meses
-67.98%
Mudança anual
-62.22%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4