VSEEW: VSEE HEALTH, INC.
A taxa do VSEEW para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0170 e o mais alto foi 0.0170.
Veja a dinâmica do par de moedas VSEE HEALTH, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VSEEW hoje?
Hoje VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) está avaliado em 0.0170. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 0.0170, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VSEEW em tempo real.
As ações de VSEE HEALTH, INC. pagam dividendos?
Atualmente VSEE HEALTH, INC. está avaliado em 0.0170. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -62.22% e USD. Monitore os movimentos de VSEEW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VSEEW?
Você pode comprar ações de VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) pelo preço atual 0.0170. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0170 ou 0.0200, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VSEEW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VSEEW?
Investir em VSEE HEALTH, INC. envolve considerar a faixa anual 0.0117 - 0.1274 e o preço atual 0.0170. Muitos comparam -32.00% e -67.98% antes de enviar ordens em 0.0170 ou 0.0200. Estude as mudanças diárias de preço de VSEEW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VSEE HEALTH, INC.?
O maior preço de VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) no último ano foi 0.1274. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0117 - 0.1274, e a comparação com 0.0170 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VSEE HEALTH, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VSEE HEALTH, INC.?
O menor preço de VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) no ano foi 0.0117. A comparação com o preço atual 0.0170 e 0.0117 - 0.1274 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VSEEW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VSEEW?
No passado VSEE HEALTH, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0170 e -62.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0170
- Open
- 0.0170
- Bid
- 0.0170
- Ask
- 0.0200
- Low
- 0.0170
- High
- 0.0170
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -32.00%
- Mudança de 6 meses
- -67.98%
- Mudança anual
- -62.22%
