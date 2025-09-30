クォートセクション
通貨 / VSEEW
VSEEW: VSEE HEALTH, INC.

0.0170 USD 0.0000 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VSEEWの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0170の安値と0.0170の高値で取引されました。

VSEE HEALTH, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VSEEW株の現在の価格は？

VSEE HEALTH, INC.の株価は本日0.0170です。0.00%内で取引され、前日の終値は0.0170、取引量は1に達しました。VSEEWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VSEE HEALTH, INC.の株は配当を出しますか？

VSEE HEALTH, INC.の現在の価格は0.0170です。配当方針は会社によりますが、投資家は-62.22%やUSDにも注目します。VSEEWの動きはライブチャートで確認できます。

VSEEW株を買う方法は？

VSEE HEALTH, INC.の株は現在0.0170で購入可能です。注文は通常0.0170または0.0200付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。VSEEWの最新情報はライブチャートで確認できます。

VSEEW株に投資する方法は？

VSEE HEALTH, INC.への投資では、年間の値幅0.0117 - 0.1274と現在の0.0170を考慮します。注文は多くの場合0.0170や0.0200で行われる前に、-32.00%や-67.98%と比較されます。VSEEWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VSEE HEALTH, INC.の株の最高値は？

VSEE HEALTH, INC.の過去1年の最高値は0.1274でした。0.0117 - 0.1274内で株価は大きく変動し、0.0170と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VSEE HEALTH, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VSEE HEALTH, INC.の株の最低値は？

VSEE HEALTH, INC.(VSEEW)の年間最安値は0.0117でした。現在の0.0170や0.0117 - 0.1274と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VSEEWの動きはライブチャートで確認できます。

VSEEWの株式分割はいつ行われましたか？

VSEE HEALTH, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0170、-62.22%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0170 0.0170
1年のレンジ
0.0117 0.1274
以前の終値
0.0170
始値
0.0170
買値
0.0170
買値
0.0200
安値
0.0170
高値
0.0170
出来高
1
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-32.00%
6ヶ月の変化
-67.98%
1年の変化
-62.22%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4