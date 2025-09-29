- Panorámica
VSEEW: VSEE HEALTH, INC.
El tipo de cambio de VSEEW de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0170, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0170.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VSEE HEALTH, INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VSEEW hoy?
VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) se evalúa hoy en 0.0170. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 0.0170 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VSEEW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VSEE HEALTH, INC.?
VSEE HEALTH, INC. se evalúa actualmente en 0.0170. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -62.22% y USD. Monitoree los movimientos de VSEEW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VSEEW?
Puede comprar acciones de VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) al precio actual de 0.0170. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0170 o 0.0200, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VSEEW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VSEEW?
Invertir en VSEE HEALTH, INC. implica tener en cuenta el rango anual 0.0117 - 0.1274 y el precio actual 0.0170. Muchos comparan -32.00% y -67.98% antes de colocar órdenes en 0.0170 o 0.0200. Estudie los cambios diarios de precios de VSEEW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VSEE HEALTH, INC.?
El precio más alto de VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) en el último año ha sido 0.1274. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0117 - 0.1274, una comparación con 0.0170 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VSEE HEALTH, INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VSEE HEALTH, INC.?
El precio más bajo de VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) para el año ha sido 0.0117. La comparación con los actuales 0.0170 y 0.0117 - 0.1274 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VSEEW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VSEEW?
En el pasado, VSEE HEALTH, INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0170 y -62.22% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0170
- Open
- 0.0170
- Bid
- 0.0170
- Ask
- 0.0200
- Low
- 0.0170
- High
- 0.0170
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -32.00%
- Cambio a 6 meses
- -67.98%
- Cambio anual
- -62.22%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.