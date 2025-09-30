- Panoramica
VSEEW: VSEE HEALTH, INC.
Il tasso di cambio VSEEW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0170 e ad un massimo di 0.0170.
Segui le dinamiche di VSEE HEALTH, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VSEEW oggi?
Oggi le azioni VSEE HEALTH, INC. sono prezzate a 0.0170. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0170 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VSEEW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VSEE HEALTH, INC. pagano dividendi?
VSEE HEALTH, INC. è attualmente valutato a 0.0170. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -62.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VSEEW.
Come acquistare azioni VSEEW?
Puoi acquistare azioni VSEE HEALTH, INC. al prezzo attuale di 0.0170. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0170 o 0.0200, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VSEEW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VSEEW?
Investire in VSEE HEALTH, INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.0117 - 0.1274 e il prezzo attuale 0.0170. Molti confrontano -32.00% e -67.98% prima di effettuare ordini su 0.0170 o 0.0200. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VSEEW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VSEE HEALTH, INC.?
Il prezzo massimo di VSEE HEALTH, INC. nell'ultimo anno è stato 0.1274. All'interno di 0.0117 - 0.1274, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0170 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VSEE HEALTH, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VSEE HEALTH, INC.?
Il prezzo più basso di VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) nel corso dell'anno è stato 0.0117. Confrontandolo con gli attuali 0.0170 e 0.0117 - 0.1274 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VSEEW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VSEEW?
VSEE HEALTH, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0170 e -62.22%.
- Chiusura Precedente
- 0.0170
- Apertura
- 0.0170
- Bid
- 0.0170
- Ask
- 0.0200
- Minimo
- 0.0170
- Massimo
- 0.0170
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -32.00%
- Variazione Semestrale
- -67.98%
- Variazione Annuale
- -62.22%
