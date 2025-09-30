- Übersicht
VSEEW: VSEE HEALTH, INC.
Der Wechselkurs von VSEEW hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0170 bis zu einem Hoch von 0.0170 gehandelt.
Verfolgen Sie die VSEE HEALTH, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VSEEW heute?
Die Aktie von VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) notiert heute bei 0.0170. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0170 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von VSEEW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VSEEW Dividenden?
VSEE HEALTH, INC. wird derzeit mit 0.0170 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -62.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VSEEW zu verfolgen.
Wie kaufe ich VSEEW-Aktien?
Sie können Aktien von VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) zum aktuellen Kurs von 0.0170 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0170 oder 0.0200 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VSEEW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VSEEW-Aktien?
Bei einer Investition in VSEE HEALTH, INC. müssen die jährliche Spanne 0.0117 - 0.1274 und der aktuelle Kurs 0.0170 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -32.00% und -67.98%, bevor sie Orders zu 0.0170 oder 0.0200 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VSEEW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VSEE HEALTH, INC.?
Der höchste Kurs von VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) im vergangenen Jahr lag bei 0.1274. Innerhalb von 0.0117 - 0.1274 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0170 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VSEE HEALTH, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VSEE HEALTH, INC.?
Der niedrigste Kurs von VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) im Laufe des Jahres betrug 0.0117. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0170 und der Spanne 0.0117 - 0.1274 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VSEEW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VSEEW statt?
VSEE HEALTH, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0170 und -62.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0170
- Eröffnung
- 0.0170
- Bid
- 0.0170
- Ask
- 0.0200
- Tief
- 0.0170
- Hoch
- 0.0170
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -32.00%
- 6-Monatsänderung
- -67.98%
- Jahresänderung
- -62.22%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4