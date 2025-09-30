CotationsSections
VSEEW: VSEE HEALTH, INC.

0.0170 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VSEEW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0170 et à un maximum de 0.0170.

Suivez la dynamique VSEE HEALTH, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VSEEW aujourd'hui ?

L'action VSEE HEALTH, INC. est cotée à 0.0170 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 0.0170 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de VSEEW présente ces mises à jour.

L'action VSEE HEALTH, INC. verse-t-elle des dividendes ?

VSEE HEALTH, INC. est actuellement valorisé à 0.0170. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -62.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VSEEW.

Comment acheter des actions VSEEW ?

Vous pouvez acheter des actions VSEE HEALTH, INC. au cours actuel de 0.0170. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0170 ou de 0.0200, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VSEEW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VSEEW ?

Investir dans VSEE HEALTH, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0117 - 0.1274 et le prix actuel 0.0170. Beaucoup comparent -32.00% et -67.98% avant de passer des ordres à 0.0170 ou 0.0200. Consultez le graphique du cours de VSEEW en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VSEE HEALTH, INC. ?

Le cours le plus élevé de VSEE HEALTH, INC. l'année dernière était 0.1274. Au cours de 0.0117 - 0.1274, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0170 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VSEE HEALTH, INC. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VSEE HEALTH, INC. ?

Le cours le plus bas de VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) sur l'année a été 0.0117. Sa comparaison avec 0.0170 et 0.0117 - 0.1274 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VSEEW sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VSEEW a-t-elle été divisée ?

VSEE HEALTH, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0170 et -62.22% après les opérations sur titres.

Range quotidien
0.0170 0.0170
Range Annuel
0.0117 0.1274
Clôture Précédente
0.0170
Ouverture
0.0170
Bid
0.0170
Ask
0.0200
Plus Bas
0.0170
Plus Haut
0.0170
Volume
1
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
-32.00%
Changement à 6 Mois
-67.98%
Changement Annuel
-62.22%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
100.7
Prev
97.4