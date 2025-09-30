- Aperçu
VSEEW: VSEE HEALTH, INC.
Le taux de change de VSEEW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0170 et à un maximum de 0.0170.
Suivez la dynamique VSEE HEALTH, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VSEEW aujourd'hui ?
L'action VSEE HEALTH, INC. est cotée à 0.0170 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 0.0170 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de VSEEW présente ces mises à jour.
L'action VSEE HEALTH, INC. verse-t-elle des dividendes ?
VSEE HEALTH, INC. est actuellement valorisé à 0.0170. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -62.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VSEEW.
Comment acheter des actions VSEEW ?
Vous pouvez acheter des actions VSEE HEALTH, INC. au cours actuel de 0.0170. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0170 ou de 0.0200, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VSEEW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VSEEW ?
Investir dans VSEE HEALTH, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0117 - 0.1274 et le prix actuel 0.0170. Beaucoup comparent -32.00% et -67.98% avant de passer des ordres à 0.0170 ou 0.0200. Consultez le graphique du cours de VSEEW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VSEE HEALTH, INC. ?
Le cours le plus élevé de VSEE HEALTH, INC. l'année dernière était 0.1274. Au cours de 0.0117 - 0.1274, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0170 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VSEE HEALTH, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VSEE HEALTH, INC. ?
Le cours le plus bas de VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) sur l'année a été 0.0117. Sa comparaison avec 0.0170 et 0.0117 - 0.1274 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VSEEW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VSEEW a-t-elle été divisée ?
VSEE HEALTH, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0170 et -62.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0170
- Ouverture
- 0.0170
- Bid
- 0.0170
- Ask
- 0.0200
- Plus Bas
- 0.0170
- Plus Haut
- 0.0170
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -32.00%
- Changement à 6 Mois
- -67.98%
- Changement Annuel
- -62.22%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4