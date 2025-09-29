КотировкиРазделы
Валюты / VSEEW
Назад в Рынок акций США

VSEEW: VSEE HEALTH, INC.

0.0170 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VSEEW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0170, а максимальная — 0.0170.

Следите за динамикой VSEE HEALTH, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VSEEW сегодня?

VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) сегодня оценивается на уровне 0.0170. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0170, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSEEW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VSEE HEALTH, INC.?

VSEE HEALTH, INC. в настоящее время оценивается в 0.0170. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.22% и USD. Отслеживайте движения VSEEW на графике в реальном времени.

Как купить акции VSEEW?

Вы можете купить акции VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) по текущей цене 0.0170. Ордера обычно размещаются около 0.0170 или 0.0200, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSEEW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VSEEW?

Инвестирование в VSEE HEALTH, INC. предполагает учет годового диапазона 0.0117 - 0.1274 и текущей цены 0.0170. Многие сравнивают -32.00% и -67.98% перед размещением ордеров на 0.0170 или 0.0200. Изучайте ежедневные изменения цены VSEEW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VSEE HEALTH, INC.?

Самая высокая цена VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) за последний год составила 0.1274. Акции заметно колебались в пределах 0.0117 - 0.1274, сравнение с 0.0170 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VSEE HEALTH, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VSEE HEALTH, INC.?

Самая низкая цена VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) за год составила 0.0117. Сравнение с текущими 0.0170 и 0.0117 - 0.1274 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSEEW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VSEEW?

В прошлом VSEE HEALTH, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0170 и -62.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0170 0.0170
Годовой диапазон
0.0117 0.1274
Предыдущее закрытие
0.0170
Open
0.0170
Bid
0.0170
Ask
0.0200
Low
0.0170
High
0.0170
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-32.00%
6-месячное изменение
-67.98%
Годовое изменение
-62.22%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.