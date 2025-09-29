- Обзор рынка
VSEEW: VSEE HEALTH, INC.
Курс VSEEW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0170, а максимальная — 0.0170.
Следите за динамикой VSEE HEALTH, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VSEEW сегодня?
VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) сегодня оценивается на уровне 0.0170. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0170, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSEEW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VSEE HEALTH, INC.?
VSEE HEALTH, INC. в настоящее время оценивается в 0.0170. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.22% и USD. Отслеживайте движения VSEEW на графике в реальном времени.
Как купить акции VSEEW?
Вы можете купить акции VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) по текущей цене 0.0170. Ордера обычно размещаются около 0.0170 или 0.0200, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSEEW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VSEEW?
Инвестирование в VSEE HEALTH, INC. предполагает учет годового диапазона 0.0117 - 0.1274 и текущей цены 0.0170. Многие сравнивают -32.00% и -67.98% перед размещением ордеров на 0.0170 или 0.0200. Изучайте ежедневные изменения цены VSEEW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VSEE HEALTH, INC.?
Самая высокая цена VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) за последний год составила 0.1274. Акции заметно колебались в пределах 0.0117 - 0.1274, сравнение с 0.0170 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VSEE HEALTH, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VSEE HEALTH, INC.?
Самая низкая цена VSEE HEALTH, INC. (VSEEW) за год составила 0.0117. Сравнение с текущими 0.0170 и 0.0117 - 0.1274 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSEEW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VSEEW?
В прошлом VSEE HEALTH, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0170 и -62.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0170
- Open
- 0.0170
- Bid
- 0.0170
- Ask
- 0.0200
- Low
- 0.0170
- High
- 0.0170
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -32.00%
- 6-месячное изменение
- -67.98%
- Годовое изменение
- -62.22%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%