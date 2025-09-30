- Visão do mercado
VOYA-PB: Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t
A taxa do VOYA-PB para hoje mudou para -0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.02 e o mais alto foi 24.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VOYA-PB hoje?
Hoje Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t (VOYA-PB) está avaliado em 24.11. O instrumento é negociado dentro de -0.99%, o fechamento de ontem foi 24.35, e o volume de negociação atingiu 29. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VOYA-PB em tempo real.
As ações de Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t pagam dividendos?
Atualmente Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t está avaliado em 24.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.23% e USD. Monitore os movimentos de VOYA-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VOYA-PB?
Você pode comprar ações de Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t (VOYA-PB) pelo preço atual 24.11. Ordens geralmente são executadas perto de 24.11 ou 24.41, enquanto 29 e -0.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VOYA-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VOYA-PB?
Investir em Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t envolve considerar a faixa anual 23.31 - 24.97 e o preço atual 24.11. Muitos comparam 1.77% e -1.23% antes de enviar ordens em 24.11 ou 24.41. Estude as mudanças diárias de preço de VOYA-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Voya Financial, Inc.?
O maior preço de Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) no último ano foi 24.97. As ações oscilaram bastante dentro de 23.31 - 24.97, e a comparação com 24.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Voya Financial, Inc.?
O menor preço de Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) no ano foi 23.31. A comparação com o preço atual 24.11 e 23.31 - 24.97 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VOYA-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VOYA-PB?
No passado Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.35 e -1.23% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.35
- Open
- 24.21
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Low
- 24.02
- High
- 24.25
- Volume
- 29
- Mudança diária
- -0.99%
- Mudança mensal
- 1.77%
- Mudança de 6 meses
- -1.23%
- Mudança anual
- -1.23%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4