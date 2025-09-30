KurseKategorien
VOYA-PB: Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t

24.11 USD 0.24 (0.99%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VOYA-PB hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.02 bis zu einem Hoch von 24.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VOYA-PB heute?

Die Aktie von Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t (VOYA-PB) notiert heute bei 24.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.99% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.35 und das Handelsvolumen erreichte 29. Das Live-Chart von VOYA-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VOYA-PB Dividenden?

Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t wird derzeit mit 24.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VOYA-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich VOYA-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t (VOYA-PB) zum aktuellen Kurs von 24.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.11 oder 24.41 platziert, während 29 und -0.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VOYA-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VOYA-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t müssen die jährliche Spanne 23.31 - 24.97 und der aktuelle Kurs 24.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.77% und -1.23%, bevor sie Orders zu 24.11 oder 24.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VOYA-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Voya Financial, Inc.?

Der höchste Kurs von Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) im vergangenen Jahr lag bei 24.97. Innerhalb von 23.31 - 24.97 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Voya Financial, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) im Laufe des Jahres betrug 23.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.11 und der Spanne 23.31 - 24.97 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VOYA-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VOYA-PB statt?

Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.35 und -1.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.02 24.25
Jahresspanne
23.31 24.97
Vorheriger Schlusskurs
24.35
Eröffnung
24.21
Bid
24.11
Ask
24.41
Tief
24.02
Hoch
24.25
Volumen
29
Tagesänderung
-0.99%
Monatsänderung
1.77%
6-Monatsänderung
-1.23%
Jahresänderung
-1.23%
