- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VOYA-PB: Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t
Der Wechselkurs von VOYA-PB hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.02 bis zu einem Hoch von 24.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VOYA-PB heute?
Die Aktie von Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t (VOYA-PB) notiert heute bei 24.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.99% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.35 und das Handelsvolumen erreichte 29. Das Live-Chart von VOYA-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VOYA-PB Dividenden?
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t wird derzeit mit 24.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VOYA-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich VOYA-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t (VOYA-PB) zum aktuellen Kurs von 24.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.11 oder 24.41 platziert, während 29 und -0.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VOYA-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VOYA-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t müssen die jährliche Spanne 23.31 - 24.97 und der aktuelle Kurs 24.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.77% und -1.23%, bevor sie Orders zu 24.11 oder 24.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VOYA-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Voya Financial, Inc.?
Der höchste Kurs von Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) im vergangenen Jahr lag bei 24.97. Innerhalb von 23.31 - 24.97 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Voya Financial, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) im Laufe des Jahres betrug 23.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.11 und der Spanne 23.31 - 24.97 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VOYA-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VOYA-PB statt?
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.35 und -1.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.35
- Eröffnung
- 24.21
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Tief
- 24.02
- Hoch
- 24.25
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -0.99%
- Monatsänderung
- 1.77%
- 6-Monatsänderung
- -1.23%
- Jahresänderung
- -1.23%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4