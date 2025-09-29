- 概要
VOYA-PB: Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t
VOYA-PBの今日の為替レートは、-0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり24.02の安値と24.25の高値で取引されました。
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40tダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VOYA-PB株の現在の価格は？
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40tの株価は本日24.11です。-0.99%内で取引され、前日の終値は24.35、取引量は29に達しました。VOYA-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40tの株は配当を出しますか？
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40tの現在の価格は24.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.23%やUSDにも注目します。VOYA-PBの動きはライブチャートで確認できます。
VOYA-PB株を買う方法は？
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40tの株は現在24.11で購入可能です。注文は通常24.11または24.41付近で行われ、29や-0.41%が市場の動きを示します。VOYA-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
VOYA-PB株に投資する方法は？
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40tへの投資では、年間の値幅23.31 - 24.97と現在の24.11を考慮します。注文は多くの場合24.11や24.41で行われる前に、1.77%や-1.23%と比較されます。VOYA-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Voya Financial, Inc.の株の最高値は？
Voya Financial, Inc.の過去1年の最高値は24.97でした。23.31 - 24.97内で株価は大きく変動し、24.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40tのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Voya Financial, Inc.の株の最低値は？
Voya Financial, Inc.(VOYA-PB)の年間最安値は23.31でした。現在の24.11や23.31 - 24.97と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VOYA-PBの動きはライブチャートで確認できます。
VOYA-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40tは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.35、-1.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.35
- 始値
- 24.21
- 買値
- 24.11
- 買値
- 24.41
- 安値
- 24.02
- 高値
- 24.25
- 出来高
- 29
- 1日の変化
- -0.99%
- 1ヶ月の変化
- 1.77%
- 6ヶ月の変化
- -1.23%
- 1年の変化
- -1.23%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前