VOYA-PB: Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t
Il tasso di cambio VOYA-PB ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.02 e ad un massimo di 24.25.
Segui le dinamiche di Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VOYA-PB oggi?
Oggi le azioni Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t sono prezzate a 24.11. Viene scambiato all'interno di -0.99%, la chiusura di ieri è stata 24.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 29. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VOYA-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t pagano dividendi?
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t è attualmente valutato a 24.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VOYA-PB.
Come acquistare azioni VOYA-PB?
Puoi acquistare azioni Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t al prezzo attuale di 24.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.11 o 24.41, mentre 29 e -0.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VOYA-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VOYA-PB?
Investire in Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t implica considerare l'intervallo annuale 23.31 - 24.97 e il prezzo attuale 24.11. Molti confrontano 1.77% e -1.23% prima di effettuare ordini su 24.11 o 24.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VOYA-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Voya Financial, Inc.?
Il prezzo massimo di Voya Financial, Inc. nell'ultimo anno è stato 24.97. All'interno di 23.31 - 24.97, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Voya Financial, Inc.?
Il prezzo più basso di Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) nel corso dell'anno è stato 23.31. Confrontandolo con gli attuali 24.11 e 23.31 - 24.97 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VOYA-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VOYA-PB?
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.35 e -1.23%.
- Chiusura Precedente
- 24.35
- Apertura
- 24.21
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Minimo
- 24.02
- Massimo
- 24.25
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- -0.99%
- Variazione Mensile
- 1.77%
- Variazione Semestrale
- -1.23%
- Variazione Annuale
- -1.23%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4