QuotazioniSezioni
Valute / VOYA-PB
Tornare a Azioni

VOYA-PB: Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t

24.11 USD 0.24 (0.99%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VOYA-PB ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.02 e ad un massimo di 24.25.

Segui le dinamiche di Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VOYA-PB oggi?

Oggi le azioni Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t sono prezzate a 24.11. Viene scambiato all'interno di -0.99%, la chiusura di ieri è stata 24.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 29. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VOYA-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t pagano dividendi?

Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t è attualmente valutato a 24.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VOYA-PB.

Come acquistare azioni VOYA-PB?

Puoi acquistare azioni Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t al prezzo attuale di 24.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.11 o 24.41, mentre 29 e -0.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VOYA-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VOYA-PB?

Investire in Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t implica considerare l'intervallo annuale 23.31 - 24.97 e il prezzo attuale 24.11. Molti confrontano 1.77% e -1.23% prima di effettuare ordini su 24.11 o 24.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VOYA-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Voya Financial, Inc.?

Il prezzo massimo di Voya Financial, Inc. nell'ultimo anno è stato 24.97. All'interno di 23.31 - 24.97, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Voya Financial, Inc.?

Il prezzo più basso di Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) nel corso dell'anno è stato 23.31. Confrontandolo con gli attuali 24.11 e 23.31 - 24.97 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VOYA-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VOYA-PB?

Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.35 e -1.23%.

Intervallo Giornaliero
24.02 24.25
Intervallo Annuale
23.31 24.97
Chiusura Precedente
24.35
Apertura
24.21
Bid
24.11
Ask
24.41
Minimo
24.02
Massimo
24.25
Volume
29
Variazione giornaliera
-0.99%
Variazione Mensile
1.77%
Variazione Semestrale
-1.23%
Variazione Annuale
-1.23%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4