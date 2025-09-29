- Обзор рынка
VOYA-PB: Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t
Курс VOYA-PB за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.06, а максимальная — 24.25.
Следите за динамикой Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VOYA-PB сегодня?
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t (VOYA-PB) сегодня оценивается на уровне 24.08. Инструмент торгуется в пределах -1.11%, вчерашнее закрытие составило 24.35, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VOYA-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t?
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t в настоящее время оценивается в 24.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.35% и USD. Отслеживайте движения VOYA-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции VOYA-PB?
Вы можете купить акции Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t (VOYA-PB) по текущей цене 24.08. Ордера обычно размещаются около 24.08 или 24.38, тогда как 24 и -0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VOYA-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VOYA-PB?
Инвестирование в Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t предполагает учет годового диапазона 23.31 - 24.97 и текущей цены 24.08. Многие сравнивают 1.65% и -1.35% перед размещением ордеров на 24.08 или 24.38. Изучайте ежедневные изменения цены VOYA-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Voya Financial, Inc.?
Самая высокая цена Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) за последний год составила 24.97. Акции заметно колебались в пределах 23.31 - 24.97, сравнение с 24.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Voya Financial, Inc.?
Самая низкая цена Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) за год составила 23.31. Сравнение с текущими 24.08 и 23.31 - 24.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VOYA-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VOYA-PB?
В прошлом Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.35 и -1.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.35
- Open
- 24.21
- Bid
- 24.08
- Ask
- 24.38
- Low
- 24.06
- High
- 24.25
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- 1.65%
- 6-месячное изменение
- -1.35%
- Годовое изменение
- -1.35%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%