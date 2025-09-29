КотировкиРазделы
VOYA-PB
VOYA-PB: Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t

24.08 USD 0.27 (1.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VOYA-PB за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.06, а максимальная — 24.25.

Следите за динамикой Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VOYA-PB сегодня?

Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t (VOYA-PB) сегодня оценивается на уровне 24.08. Инструмент торгуется в пределах -1.11%, вчерашнее закрытие составило 24.35, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VOYA-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t?

Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t в настоящее время оценивается в 24.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.35% и USD. Отслеживайте движения VOYA-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции VOYA-PB?

Вы можете купить акции Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t (VOYA-PB) по текущей цене 24.08. Ордера обычно размещаются около 24.08 или 24.38, тогда как 24 и -0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VOYA-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VOYA-PB?

Инвестирование в Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t предполагает учет годового диапазона 23.31 - 24.97 и текущей цены 24.08. Многие сравнивают 1.65% и -1.35% перед размещением ордеров на 24.08 или 24.38. Изучайте ежедневные изменения цены VOYA-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Voya Financial, Inc.?

Самая высокая цена Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) за последний год составила 24.97. Акции заметно колебались в пределах 23.31 - 24.97, сравнение с 24.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Voya Financial, Inc.?

Самая низкая цена Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) за год составила 23.31. Сравнение с текущими 24.08 и 23.31 - 24.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VOYA-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VOYA-PB?

В прошлом Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.35 и -1.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.06 24.25
Годовой диапазон
23.31 24.97
Предыдущее закрытие
24.35
Open
24.21
Bid
24.08
Ask
24.38
Low
24.06
High
24.25
Объем
24
Дневное изменение
-1.11%
Месячное изменение
1.65%
6-месячное изменение
-1.35%
Годовое изменение
-1.35%
