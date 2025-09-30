- Aperçu
VOYA-PB: Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t
Le taux de change de VOYA-PB a changé de -0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.02 et à un maximum de 24.25.
Suivez la dynamique Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VOYA-PB aujourd'hui ?
L'action Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t est cotée à 24.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.99%, a clôturé hier à 24.35 et son volume d'échange a atteint 29. Le graphique en temps réel du cours de VOYA-PB présente ces mises à jour.
L'action Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t verse-t-elle des dividendes ?
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t est actuellement valorisé à 24.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.23% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VOYA-PB.
Comment acheter des actions VOYA-PB ?
Vous pouvez acheter des actions Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t au cours actuel de 24.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.11 ou de 24.41, le 29 et le -0.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VOYA-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VOYA-PB ?
Investir dans Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.31 - 24.97 et le prix actuel 24.11. Beaucoup comparent 1.77% et -1.23% avant de passer des ordres à 24.11 ou 24.41. Consultez le graphique du cours de VOYA-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Voya Financial, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Voya Financial, Inc. l'année dernière était 24.97. Au cours de 23.31 - 24.97, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Voya Financial, Inc. ?
Le cours le plus bas de Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) sur l'année a été 23.31. Sa comparaison avec 24.11 et 23.31 - 24.97 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VOYA-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VOYA-PB a-t-elle été divisée ?
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.35 et -1.23% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.35
- Ouverture
- 24.21
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Plus Bas
- 24.02
- Plus Haut
- 24.25
- Volume
- 29
- Changement quotidien
- -0.99%
- Changement Mensuel
- 1.77%
- Changement à 6 Mois
- -1.23%
- Changement Annuel
- -1.23%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4