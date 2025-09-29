- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VOYA-PB: Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t
El tipo de cambio de VOYA-PB de hoy ha cambiado un -0.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.02, mientras que el máximo ha alcanzado 24.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VOYA-PB hoy?
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t (VOYA-PB) se evalúa hoy en 24.11. El instrumento se negocia dentro de -0.99%; el cierre de ayer ha sido 24.35 y el volumen comercial ha alcanzado 29. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VOYA-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t?
Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t se evalúa actualmente en 24.11. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.23% y USD. Monitoree los movimientos de VOYA-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VOYA-PB?
Puede comprar acciones de Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t (VOYA-PB) al precio actual de 24.11. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.11 o 24.41, mientras que 29 y -0.41% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VOYA-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VOYA-PB?
Invertir en Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t implica tener en cuenta el rango anual 23.31 - 24.97 y el precio actual 24.11. Muchos comparan 1.77% y -1.23% antes de colocar órdenes en 24.11 o 24.41. Estudie los cambios diarios de precios de VOYA-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Voya Financial, Inc.?
El precio más alto de Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) en el último año ha sido 24.97. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.31 - 24.97, una comparación con 24.35 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Voya Financial, Inc.?
El precio más bajo de Voya Financial, Inc. (VOYA-PB) para el año ha sido 23.31. La comparación con los actuales 24.11 y 23.31 - 24.97 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VOYA-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VOYA-PB?
En el pasado, Voya Financial Inc Depositary Shares, each representing a 1/40t ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.35 y -1.23% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.35
- Open
- 24.21
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Low
- 24.02
- High
- 24.25
- Volumen
- 29
- Cambio diario
- -0.99%
- Cambio mensual
- 1.77%
- Cambio a 6 meses
- -1.23%
- Cambio anual
- -1.23%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.