VIXM: ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF

15.93 USD 0.01 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VIXM para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.84 e o mais alto foi 15.93.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VIXM Notícias

Faixa diária
15.84 15.93
Faixa anual
13.68 19.81
Fechamento anterior
15.94
Open
15.87
Bid
15.93
Ask
16.23
Low
15.84
High
15.93
Volume
50
Mudança diária
-0.06%
Mudança mensal
-4.38%
Mudança de 6 meses
-0.56%
Mudança anual
5.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh