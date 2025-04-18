QuotazioniSezioni
VIXM: ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF

15.94 USD 0.01 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VIXM ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.87 e ad un massimo di 15.98.

Segui le dinamiche di ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.87 15.98
Intervallo Annuale
13.68 19.81
Chiusura Precedente
15.95
Apertura
15.88
Bid
15.94
Ask
16.24
Minimo
15.87
Massimo
15.98
Volume
115
Variazione giornaliera
-0.06%
Variazione Mensile
-4.32%
Variazione Semestrale
-0.50%
Variazione Annuale
5.70%
20 settembre, sabato