Valute / VIXM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VIXM: ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF
15.94 USD 0.01 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VIXM ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.87 e ad un massimo di 15.98.
Segui le dinamiche di ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIXM News
- The Zacks Analyst Blog Highlights iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN, ProShares VIX Short-Term Futures ETF and ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
- Tariff Uncertainty Still Weighs on Markets: Volatility ETFs to Play
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- Why Caution Still Matters in a Bullish Market? ETFs in Focus
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Ride the Volatility Wave With These ETFs
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- Implied Vols Collapse As Stocks Hit New Record High
- Chart Of The Day: We've Lost Our Bears... And That's A Problem
- Oil Options Suggest Price Spike Likely To Be Temporary
- SPX 0DTE Options Jump To 61% Share On Retail Resurgence
- U.S. Downgrade Then And Now
- Expected Stock Dispersion Near 5Y High As Earnings Under Way
- Buy The Dip: The Draw And Dangers Of Contrarian Investing
- The 1-Minute Market Report April 20, 2025
- Is Risk-Off Positioning Signaling A Market Low?
- Gauging The Fear Factor: From Volatility Peaks To Equity Returns
Intervallo Giornaliero
15.87 15.98
Intervallo Annuale
13.68 19.81
- Chiusura Precedente
- 15.95
- Apertura
- 15.88
- Bid
- 15.94
- Ask
- 16.24
- Minimo
- 15.87
- Massimo
- 15.98
- Volume
- 115
- Variazione giornaliera
- -0.06%
- Variazione Mensile
- -4.32%
- Variazione Semestrale
- -0.50%
- Variazione Annuale
- 5.70%
20 settembre, sabato