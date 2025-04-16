货币 / VIXM
VIXM: ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF
16.18 USD 0.17 (1.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VIXM汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点16.00和高点16.19进行交易。
关注ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
16.00 16.19
年范围
13.68 19.81
- 前一天收盘价
- 16.01
- 开盘价
- 16.01
- 卖价
- 16.18
- 买价
- 16.48
- 最低价
- 16.00
- 最高价
- 16.19
- 交易量
- 279
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- -2.88%
- 6个月变化
- 1.00%
- 年变化
- 7.29%
