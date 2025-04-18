Währungen / VIXM
VIXM: ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF
15.95 USD 0.01 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VIXM hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.84 bis zu einem Hoch von 15.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VIXM News
Tagesspanne
15.84 15.96
Jahresspanne
13.68 19.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.94
- Eröffnung
- 15.87
- Bid
- 15.95
- Ask
- 16.25
- Tief
- 15.84
- Hoch
- 15.96
- Volumen
- 227
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- -4.26%
- 6-Monatsänderung
- -0.44%
- Jahresänderung
- 5.77%
