VIXM: ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF

15.95 USD 0.01 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VIXM hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.84 bis zu einem Hoch von 15.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
15.84 15.96
Jahresspanne
13.68 19.81
Vorheriger Schlusskurs
15.94
Eröffnung
15.87
Bid
15.95
Ask
16.25
Tief
15.84
Hoch
15.96
Volumen
227
Tagesänderung
0.06%
Monatsänderung
-4.26%
6-Monatsänderung
-0.44%
Jahresänderung
5.77%
