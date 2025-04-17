Divisas / VIXM
VIXM: ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF
15.94 USD 0.24 (1.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VIXM de hoy ha cambiado un -1.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.85, mientras que el máximo ha alcanzado 16.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
15.85 16.12
Rango anual
13.68 19.81
- Cierres anteriores
- 16.18
- Open
- 16.09
- Bid
- 15.94
- Ask
- 16.24
- Low
- 15.85
- High
- 16.12
- Volumen
- 243
- Cambio diario
- -1.48%
- Cambio mensual
- -4.32%
- Cambio a 6 meses
- -0.50%
- Cambio anual
- 5.70%
