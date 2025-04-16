Валюты / VIXM
VIXM: ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF
16.18 USD 0.17 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIXM за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.00, а максимальная — 16.19.
Следите за динамикой ProShares Trust VIX Mid-Term Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VIXM
Дневной диапазон
16.00 16.19
Годовой диапазон
13.68 19.81
- Предыдущее закрытие
- 16.01
- Open
- 16.01
- Bid
- 16.18
- Ask
- 16.48
- Low
- 16.00
- High
- 16.19
- Объем
- 279
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- -2.88%
- 6-месячное изменение
- 1.00%
- Годовое изменение
- 7.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.