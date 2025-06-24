Moedas / VERS
VERS: ProShares Trust ProShares Metaverse ETF
53.10 USD 1.76 (3.43%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VERS para hoje mudou para 3.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.10 e o mais alto foi 53.10.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Trust ProShares Metaverse ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
53.10 53.10
Faixa anual
43.17 59.18
- Fechamento anterior
- 51.34
- Open
- 53.10
- Bid
- 53.10
- Ask
- 53.40
- Low
- 53.10
- High
- 53.10
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 3.43%
- Mudança mensal
- -10.27%
- Mudança de 6 meses
- 20.14%
- Mudança anual
- 23.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh