CotizacionesSecciones
Divisas / VERS
Volver a Acciones

VERS: ProShares Trust ProShares Metaverse ETF

53.10 USD 1.76 (3.43%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VERS de hoy ha cambiado un 3.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.10, mientras que el máximo ha alcanzado 53.10.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Trust ProShares Metaverse ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • D1
  • W1
  • MN

VERS News

Rango diario
53.10 53.10
Rango anual
43.17 59.18
Cierres anteriores
51.34
Open
53.10
Bid
53.10
Ask
53.40
Low
53.10
High
53.10
Volumen
1
Cambio diario
3.43%
Cambio mensual
-10.27%
Cambio a 6 meses
20.14%
Cambio anual
23.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B