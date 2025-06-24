Währungen / VERS
VERS: ProShares Trust ProShares Metaverse ETF
53.10 USD 1.76 (3.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VERS hat sich für heute um 3.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.10 bis zu einem Hoch von 53.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Trust ProShares Metaverse ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
53.10 53.10
Jahresspanne
43.17 59.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.34
- Eröffnung
- 53.10
- Bid
- 53.10
- Ask
- 53.40
- Tief
- 53.10
- Hoch
- 53.10
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 3.43%
- Monatsänderung
- -10.27%
- 6-Monatsänderung
- 20.14%
- Jahresänderung
- 23.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K