Валюты / VERS
VERS: ProShares Trust ProShares Metaverse ETF
53.10 USD 1.76 (3.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VERS за сегодня изменился на 3.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.10, а максимальная — 53.10.
Следите за динамикой ProShares Trust ProShares Metaverse ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
53.10 53.10
Годовой диапазон
40.54 57.69
- Предыдущее закрытие
- 51.34
- Open
- 53.10
- Bid
- 53.10
- Ask
- 53.40
- Low
- 53.10
- High
- 53.10
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 3.43%
- Месячное изменение
- -6.51%
- 6-месячное изменение
- 4.49%
- Годовое изменение
- 28.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.