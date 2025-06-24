КотировкиРазделы
VERS: ProShares Trust ProShares Metaverse ETF

53.10 USD 1.76 (3.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VERS за сегодня изменился на 3.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.10, а максимальная — 53.10.

Дневной диапазон
53.10 53.10
Годовой диапазон
40.54 57.69
Предыдущее закрытие
51.34
Open
53.10
Bid
53.10
Ask
53.40
Low
53.10
High
53.10
Объем
1
Дневное изменение
3.43%
Месячное изменение
-6.51%
6-месячное изменение
4.49%
Годовое изменение
28.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.