VERS: ProShares Trust ProShares Metaverse ETF

53.10 USD 1.76 (3.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VERS ha avuto una variazione del 3.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.10 e ad un massimo di 53.10.

Segui le dinamiche di ProShares Trust ProShares Metaverse ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
53.10 53.10
Intervallo Annuale
43.17 59.18
Chiusura Precedente
51.34
Apertura
53.10
Bid
53.10
Ask
53.40
Minimo
53.10
Massimo
53.10
Volume
1
Variazione giornaliera
3.43%
Variazione Mensile
-10.27%
Variazione Semestrale
20.14%
Variazione Annuale
23.00%
21 settembre, domenica