Valute / VERS
VERS: ProShares Trust ProShares Metaverse ETF
53.10 USD 1.76 (3.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VERS ha avuto una variazione del 3.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.10 e ad un massimo di 53.10.
Segui le dinamiche di ProShares Trust ProShares Metaverse ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
53.10 53.10
Intervallo Annuale
43.17 59.18
- Chiusura Precedente
- 51.34
- Apertura
- 53.10
- Bid
- 53.10
- Ask
- 53.40
- Minimo
- 53.10
- Massimo
- 53.10
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 3.43%
- Variazione Mensile
- -10.27%
- Variazione Semestrale
- 20.14%
- Variazione Annuale
- 23.00%
21 settembre, domenica