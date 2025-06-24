クォートセクション
VERS
VERS: ProShares Trust ProShares Metaverse ETF

53.10 USD 1.76 (3.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VERSの今日の為替レートは、3.43%変化しました。日中、通貨は1あたり53.10の安値と53.10の高値で取引されました。

ProShares Trust ProShares Metaverse ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
53.10 53.10
1年のレンジ
43.17 59.18
以前の終値
51.34
始値
53.10
買値
53.10
買値
53.40
安値
53.10
高値
53.10
出来高
1
1日の変化
3.43%
1ヶ月の変化
-10.27%
6ヶ月の変化
20.14%
1年の変化
23.00%
