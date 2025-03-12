Moedas / VANI
VANI: Vivani Medical Inc
1.47 USD 0.02 (1.38%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VANI para hoje mudou para 1.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.44 e o mais alto foi 1.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Vivani Medical Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
1.44 1.47
Faixa anual
0.91 1.80
- Fechamento anterior
- 1.45
- Open
- 1.46
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Low
- 1.44
- High
- 1.47
- Volume
- 74
- Mudança diária
- 1.38%
- Mudança mensal
- 28.95%
- Mudança de 6 meses
- 38.68%
- Mudança anual
- 26.72%
