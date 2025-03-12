Divisas / VANI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VANI: Vivani Medical Inc
1.45 USD 0.24 (19.83%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VANI de hoy ha cambiado un 19.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.19, mientras que el máximo ha alcanzado 1.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vivani Medical Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VANI News
- Director de Vivani Medical, Williams, compra acciones por $2.4 millones
- Vivani Medical stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on NPM-139 plans
- Vivani plans phase 1 trial of semaglutide implant for weight management
- Vivani secures $10M to advance semaglutide implant development
- EXCLUSIVE: Vivani Prioritizes Semaglutide-Based Implant After Promising Preclinical Data - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- Vivani Medical shareholders elect board and approve key proposals at annual meeting
- # Vivani Medical appoints Anthony Baldor as new CFO
- Vivani Medical to Present at the 2025 BIO International Convention
- Vivani Medical spins off Cortigent as independent company
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Collaborates With Okava To Expand Development Of GLP-1 Therapy For Dogs - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Subdermal Semaglutide Implant Shows 20% Weight Loss In Animal Study, With Potential For Once-Yearly Dosing - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- Vivani Medical reports success in GLP-1 implant trial
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Announces First Implant In Early-Stage Human Study Of GLP-1 Implant For Obesity - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- EXCLUSIVE: Vivani Medical To Spin Off Cortigent Neurostimulation Business To Create Better Focus On Individual Entities And Shareholder Value - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
Rango diario
1.19 1.55
Rango anual
0.91 1.80
- Cierres anteriores
- 1.21
- Open
- 1.19
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Low
- 1.19
- High
- 1.55
- Volumen
- 1.520 K
- Cambio diario
- 19.83%
- Cambio mensual
- 27.19%
- Cambio a 6 meses
- 36.79%
- Cambio anual
- 25.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B