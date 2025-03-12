통화 / VANI
VANI: Vivani Medical Inc
1.41 USD 0.06 (4.08%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VANI 환율이 오늘 -4.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.41이고 고가는 1.50이었습니다.
Vivani Medical Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VANI News
- 비바니 메디컬 이사, 240만 달러 상당 주식 매수
- Vivani Medical stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on NPM-139 plans
- Vivani plans phase 1 trial of semaglutide implant for weight management
- Vivani secures $10M to advance semaglutide implant development
- EXCLUSIVE: Vivani Prioritizes Semaglutide-Based Implant After Promising Preclinical Data - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- Vivani Medical shareholders elect board and approve key proposals at annual meeting
- # Vivani Medical appoints Anthony Baldor as new CFO
- Vivani Medical to Present at the 2025 BIO International Convention
- Vivani Medical spins off Cortigent as independent company
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Collaborates With Okava To Expand Development Of GLP-1 Therapy For Dogs - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Subdermal Semaglutide Implant Shows 20% Weight Loss In Animal Study, With Potential For Once-Yearly Dosing - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- Vivani Medical reports success in GLP-1 implant trial
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Announces First Implant In Early-Stage Human Study Of GLP-1 Implant For Obesity - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- EXCLUSIVE: Vivani Medical To Spin Off Cortigent Neurostimulation Business To Create Better Focus On Individual Entities And Shareholder Value - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
일일 변동 비율
1.41 1.50
년간 변동
0.91 1.80
- 이전 종가
- 1.47
- 시가
- 1.47
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- 저가
- 1.41
- 고가
- 1.50
- 볼륨
- 281
- 일일 변동
- -4.08%
- 월 변동
- 23.68%
- 6개월 변동
- 33.02%
- 년간 변동율
- 21.55%
20 9월, 토요일