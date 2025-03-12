通貨 / VANI
VANI: Vivani Medical Inc
1.47 USD 0.02 (1.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VANIの今日の為替レートは、1.38%変化しました。日中、通貨は1あたり1.41の安値と1.54の高値で取引されました。
Vivani Medical Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VANI News
- ヴィヴァニ・メディカルのウィリアムズ取締役、24億円相当の株式を購入
- Vivani Medical stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on NPM-139 plans
- Vivani plans phase 1 trial of semaglutide implant for weight management
- Vivani secures $10M to advance semaglutide implant development
- EXCLUSIVE: Vivani Prioritizes Semaglutide-Based Implant After Promising Preclinical Data - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- Vivani Medical shareholders elect board and approve key proposals at annual meeting
- # Vivani Medical appoints Anthony Baldor as new CFO
- Vivani Medical to Present at the 2025 BIO International Convention
- Vivani Medical spins off Cortigent as independent company
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Collaborates With Okava To Expand Development Of GLP-1 Therapy For Dogs - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Subdermal Semaglutide Implant Shows 20% Weight Loss In Animal Study, With Potential For Once-Yearly Dosing - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- Vivani Medical reports success in GLP-1 implant trial
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Announces First Implant In Early-Stage Human Study Of GLP-1 Implant For Obesity - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- EXCLUSIVE: Vivani Medical To Spin Off Cortigent Neurostimulation Business To Create Better Focus On Individual Entities And Shareholder Value - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
1日のレンジ
1.41 1.54
1年のレンジ
0.91 1.80
- 以前の終値
- 1.45
- 始値
- 1.51
- 買値
- 1.47
- 買値
- 1.77
- 安値
- 1.41
- 高値
- 1.54
- 出来高
- 388
- 1日の変化
- 1.38%
- 1ヶ月の変化
- 28.95%
- 6ヶ月の変化
- 38.68%
- 1年の変化
- 26.72%
