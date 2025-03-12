Валюты / VANI
VANI: Vivani Medical Inc
1.21 USD 0.06 (4.72%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VANI за сегодня изменился на -4.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.19, а максимальная — 1.29.
Следите за динамикой Vivani Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VANI
- Vivani Medical stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on NPM-139 plans
- Vivani plans phase 1 trial of semaglutide implant for weight management
- Vivani secures $10M to advance semaglutide implant development
- EXCLUSIVE: Vivani Prioritizes Semaglutide-Based Implant After Promising Preclinical Data - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- Vivani Medical shareholders elect board and approve key proposals at annual meeting
- # Vivani Medical appoints Anthony Baldor as new CFO
- Vivani Medical to Present at the 2025 BIO International Convention
- Vivani Medical spins off Cortigent as independent company
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Collaborates With Okava To Expand Development Of GLP-1 Therapy For Dogs - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Subdermal Semaglutide Implant Shows 20% Weight Loss In Animal Study, With Potential For Once-Yearly Dosing - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- Vivani Medical reports success in GLP-1 implant trial
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Announces First Implant In Early-Stage Human Study Of GLP-1 Implant For Obesity - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- EXCLUSIVE: Vivani Medical To Spin Off Cortigent Neurostimulation Business To Create Better Focus On Individual Entities And Shareholder Value - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
Дневной диапазон
1.19 1.29
Годовой диапазон
0.91 1.80
- Предыдущее закрытие
- 1.27
- Open
- 1.26
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Low
- 1.19
- High
- 1.29
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -4.72%
- Месячное изменение
- 6.14%
- 6-месячное изменение
- 14.15%
- Годовое изменение
- 4.31%
