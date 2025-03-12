Valute / VANI
VANI: Vivani Medical Inc
1.41 USD 0.06 (4.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VANI ha avuto una variazione del -4.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.41 e ad un massimo di 1.50.
Segui le dinamiche di Vivani Medical Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VANI News
- Il direttore di Vivani Medical Williams acquista azioni per 2,4 milioni di dollari
- Vivani Medical stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on NPM-139 plans
- Vivani plans phase 1 trial of semaglutide implant for weight management
- Vivani secures $10M to advance semaglutide implant development
- EXCLUSIVE: Vivani Prioritizes Semaglutide-Based Implant After Promising Preclinical Data - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- Vivani Medical shareholders elect board and approve key proposals at annual meeting
- # Vivani Medical appoints Anthony Baldor as new CFO
- Vivani Medical to Present at the 2025 BIO International Convention
- Vivani Medical spins off Cortigent as independent company
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Collaborates With Okava To Expand Development Of GLP-1 Therapy For Dogs - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Subdermal Semaglutide Implant Shows 20% Weight Loss In Animal Study, With Potential For Once-Yearly Dosing - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- Vivani Medical reports success in GLP-1 implant trial
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Announces First Implant In Early-Stage Human Study Of GLP-1 Implant For Obesity - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- EXCLUSIVE: Vivani Medical To Spin Off Cortigent Neurostimulation Business To Create Better Focus On Individual Entities And Shareholder Value - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
Intervallo Giornaliero
1.41 1.50
Intervallo Annuale
0.91 1.80
- Chiusura Precedente
- 1.47
- Apertura
- 1.47
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- Minimo
- 1.41
- Massimo
- 1.50
- Volume
- 281
- Variazione giornaliera
- -4.08%
- Variazione Mensile
- 23.68%
- Variazione Semestrale
- 33.02%
- Variazione Annuale
- 21.55%
21 settembre, domenica