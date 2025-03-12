Währungen / VANI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VANI: Vivani Medical Inc
1.46 USD 0.01 (0.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VANI hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.46 bis zu einem Hoch von 1.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vivani Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VANI News
- Vivani Medical stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on NPM-139 plans
- Vivani plans phase 1 trial of semaglutide implant for weight management
- Vivani secures $10M to advance semaglutide implant development
- EXCLUSIVE: Vivani Prioritizes Semaglutide-Based Implant After Promising Preclinical Data - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- Vivani Medical shareholders elect board and approve key proposals at annual meeting
- # Vivani Medical appoints Anthony Baldor as new CFO
- Vivani Medical to Present at the 2025 BIO International Convention
- Vivani Medical spins off Cortigent as independent company
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Collaborates With Okava To Expand Development Of GLP-1 Therapy For Dogs - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Subdermal Semaglutide Implant Shows 20% Weight Loss In Animal Study, With Potential For Once-Yearly Dosing - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- Vivani Medical reports success in GLP-1 implant trial
- EXCLUSIVE: Vivani Medical Announces First Implant In Early-Stage Human Study Of GLP-1 Implant For Obesity - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
- EXCLUSIVE: Vivani Medical To Spin Off Cortigent Neurostimulation Business To Create Better Focus On Individual Entities And Shareholder Value - Vivani Medical (NASDAQ:VANI)
Tagesspanne
1.46 1.50
Jahresspanne
0.91 1.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.47
- Eröffnung
- 1.47
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Tief
- 1.46
- Hoch
- 1.50
- Volumen
- 113
- Tagesänderung
- -0.68%
- Monatsänderung
- 28.07%
- 6-Monatsänderung
- 37.74%
- Jahresänderung
- 25.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K