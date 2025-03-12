KurseKategorien
Währungen / VANI
Zurück zum Aktien

VANI: Vivani Medical Inc

1.46 USD 0.01 (0.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VANI hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.46 bis zu einem Hoch von 1.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vivani Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VANI News

Tagesspanne
1.46 1.50
Jahresspanne
0.91 1.80
Vorheriger Schlusskurs
1.47
Eröffnung
1.47
Bid
1.46
Ask
1.76
Tief
1.46
Hoch
1.50
Volumen
113
Tagesänderung
-0.68%
Monatsänderung
28.07%
6-Monatsänderung
37.74%
Jahresänderung
25.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K