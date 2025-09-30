CotaçõesSeções
VAL-WT
VAL-WT: Valaris Limited Warrants

2.7900 USD 0.0050 (0.18%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VAL-WT para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.7600 e o mais alto foi 2.7999.

Veja a dinâmica do par de moedas Valaris Limited Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VAL-WT hoje?

Hoje Valaris Limited Warrants (VAL-WT) está avaliado em 2.7900. O instrumento é negociado dentro de 0.18%, o fechamento de ontem foi 2.7850, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VAL-WT em tempo real.

As ações de Valaris Limited Warrants pagam dividendos?

Atualmente Valaris Limited Warrants está avaliado em 2.7900. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -67.25% e USD. Monitore os movimentos de VAL-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VAL-WT?

Você pode comprar ações de Valaris Limited Warrants (VAL-WT) pelo preço atual 2.7900. Ordens geralmente são executadas perto de 2.7900 ou 2.7930, enquanto 4 e -0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VAL-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VAL-WT?

Investir em Valaris Limited Warrants envolve considerar a faixa anual 2.0800 - 9.4800 e o preço atual 2.7900. Muitos comparam -4.78% e -50.62% antes de enviar ordens em 2.7900 ou 2.7930. Estude as mudanças diárias de preço de VAL-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Valaris Ltd?

O maior preço de Valaris Ltd (VAL-WT) no último ano foi 9.4800. As ações oscilaram bastante dentro de 2.0800 - 9.4800, e a comparação com 2.7850 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Valaris Limited Warrants no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Valaris Ltd?

O menor preço de Valaris Ltd (VAL-WT) no ano foi 2.0800. A comparação com o preço atual 2.7900 e 2.0800 - 9.4800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VAL-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VAL-WT?

No passado Valaris Limited Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.7850 e -67.25% após os eventos corporativos.

Faixa diária
2.7600 2.7999
Faixa anual
2.0800 9.4800
Fechamento anterior
2.7850
Open
2.7999
Bid
2.7900
Ask
2.7930
Low
2.7600
High
2.7999
Volume
4
Mudança diária
0.18%
Mudança mensal
-4.78%
Mudança de 6 meses
-50.62%
Mudança anual
-67.25%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4