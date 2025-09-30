- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VAL-WT: Valaris Limited Warrants
A taxa do VAL-WT para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.7600 e o mais alto foi 2.7999.
Veja a dinâmica do par de moedas Valaris Limited Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VAL-WT hoje?
Hoje Valaris Limited Warrants (VAL-WT) está avaliado em 2.7900. O instrumento é negociado dentro de 0.18%, o fechamento de ontem foi 2.7850, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VAL-WT em tempo real.
As ações de Valaris Limited Warrants pagam dividendos?
Atualmente Valaris Limited Warrants está avaliado em 2.7900. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -67.25% e USD. Monitore os movimentos de VAL-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VAL-WT?
Você pode comprar ações de Valaris Limited Warrants (VAL-WT) pelo preço atual 2.7900. Ordens geralmente são executadas perto de 2.7900 ou 2.7930, enquanto 4 e -0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VAL-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VAL-WT?
Investir em Valaris Limited Warrants envolve considerar a faixa anual 2.0800 - 9.4800 e o preço atual 2.7900. Muitos comparam -4.78% e -50.62% antes de enviar ordens em 2.7900 ou 2.7930. Estude as mudanças diárias de preço de VAL-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Valaris Ltd?
O maior preço de Valaris Ltd (VAL-WT) no último ano foi 9.4800. As ações oscilaram bastante dentro de 2.0800 - 9.4800, e a comparação com 2.7850 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Valaris Limited Warrants no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Valaris Ltd?
O menor preço de Valaris Ltd (VAL-WT) no ano foi 2.0800. A comparação com o preço atual 2.7900 e 2.0800 - 9.4800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VAL-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VAL-WT?
No passado Valaris Limited Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.7850 e -67.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.7850
- Open
- 2.7999
- Bid
- 2.7900
- Ask
- 2.7930
- Low
- 2.7600
- High
- 2.7999
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.18%
- Mudança mensal
- -4.78%
- Mudança de 6 meses
- -50.62%
- Mudança anual
- -67.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4