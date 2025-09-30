QuotazioniSezioni
VAL-WT: Valaris Limited Warrants

2.7900 USD 0.0050 (0.18%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VAL-WT ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.7600 e ad un massimo di 2.7900.

Segui le dinamiche di Valaris Limited Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VAL-WT oggi?

Oggi le azioni Valaris Limited Warrants sono prezzate a 2.7900. Viene scambiato all'interno di 0.18%, la chiusura di ieri è stata 2.7850 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VAL-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Valaris Limited Warrants pagano dividendi?

Valaris Limited Warrants è attualmente valutato a 2.7900. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -67.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VAL-WT.

Come acquistare azioni VAL-WT?

Puoi acquistare azioni Valaris Limited Warrants al prezzo attuale di 2.7900. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.7900 o 2.7930, mentre 3 e 1.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VAL-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VAL-WT?

Investire in Valaris Limited Warrants implica considerare l'intervallo annuale 2.0800 - 9.4800 e il prezzo attuale 2.7900. Molti confrontano -4.78% e -50.62% prima di effettuare ordini su 2.7900 o 2.7930. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VAL-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Valaris Ltd?

Il prezzo massimo di Valaris Ltd nell'ultimo anno è stato 9.4800. All'interno di 2.0800 - 9.4800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.7850 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Valaris Limited Warrants utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Valaris Ltd?

Il prezzo più basso di Valaris Ltd (VAL-WT) nel corso dell'anno è stato 2.0800. Confrontandolo con gli attuali 2.7900 e 2.0800 - 9.4800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VAL-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VAL-WT?

Valaris Limited Warrants ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.7850 e -67.25%.

Intervallo Giornaliero
2.7600 2.7900
Intervallo Annuale
2.0800 9.4800
Chiusura Precedente
2.7850
Apertura
2.7600
Bid
2.7900
Ask
2.7930
Minimo
2.7600
Massimo
2.7900
Volume
3
Variazione giornaliera
0.18%
Variazione Mensile
-4.78%
Variazione Semestrale
-50.62%
Variazione Annuale
-67.25%
