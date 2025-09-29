CotizacionesSecciones
Divisas / VAL-WT
Volver a Acciones

VAL-WT: Valaris Limited Warrants

2.7900 USD 0.0050 (0.18%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VAL-WT de hoy ha cambiado un 0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.7600, mientras que el máximo ha alcanzado 2.7999.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Valaris Limited Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VAL-WT hoy?

Valaris Limited Warrants (VAL-WT) se evalúa hoy en 2.7900. El instrumento se negocia dentro de 0.18%; el cierre de ayer ha sido 2.7850 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VAL-WT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Valaris Limited Warrants?

Valaris Limited Warrants se evalúa actualmente en 2.7900. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -67.25% y USD. Monitoree los movimientos de VAL-WT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VAL-WT?

Puede comprar acciones de Valaris Limited Warrants (VAL-WT) al precio actual de 2.7900. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.7900 o 2.7930, mientras que 4 y -0.35% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VAL-WT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VAL-WT?

Invertir en Valaris Limited Warrants implica tener en cuenta el rango anual 2.0800 - 9.4800 y el precio actual 2.7900. Muchos comparan -4.78% y -50.62% antes de colocar órdenes en 2.7900 o 2.7930. Estudie los cambios diarios de precios de VAL-WT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Valaris Ltd?

El precio más alto de Valaris Ltd (VAL-WT) en el último año ha sido 9.4800. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.0800 - 9.4800, una comparación con 2.7850 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Valaris Limited Warrants en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Valaris Ltd?

El precio más bajo de Valaris Ltd (VAL-WT) para el año ha sido 2.0800. La comparación con los actuales 2.7900 y 2.0800 - 9.4800 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VAL-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VAL-WT?

En el pasado, Valaris Limited Warrants ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.7850 y -67.25% después de las acciones corporativas.

Rango diario
2.7600 2.7999
Rango anual
2.0800 9.4800
Cierres anteriores
2.7850
Open
2.7999
Bid
2.7900
Ask
2.7930
Low
2.7600
High
2.7999
Volumen
4
Cambio diario
0.18%
Cambio mensual
-4.78%
Cambio a 6 meses
-50.62%
Cambio anual
-67.25%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.