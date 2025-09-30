KurseKategorien
VAL-WT: Valaris Limited Warrants

2.7900 USD 0.0050 (0.18%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VAL-WT hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.7600 bis zu einem Hoch von 2.7999 gehandelt.

Verfolgen Sie die Valaris Limited Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VAL-WT heute?

Die Aktie von Valaris Limited Warrants (VAL-WT) notiert heute bei 2.7900. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.18% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.7850 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von VAL-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VAL-WT Dividenden?

Valaris Limited Warrants wird derzeit mit 2.7900 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -67.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VAL-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich VAL-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Valaris Limited Warrants (VAL-WT) zum aktuellen Kurs von 2.7900 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.7900 oder 2.7930 platziert, während 4 und -0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VAL-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VAL-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Valaris Limited Warrants müssen die jährliche Spanne 2.0800 - 9.4800 und der aktuelle Kurs 2.7900 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.78% und -50.62%, bevor sie Orders zu 2.7900 oder 2.7930 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VAL-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Valaris Ltd?

Der höchste Kurs von Valaris Ltd (VAL-WT) im vergangenen Jahr lag bei 9.4800. Innerhalb von 2.0800 - 9.4800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.7850 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Valaris Limited Warrants mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Valaris Ltd?

Der niedrigste Kurs von Valaris Ltd (VAL-WT) im Laufe des Jahres betrug 2.0800. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.7900 und der Spanne 2.0800 - 9.4800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VAL-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VAL-WT statt?

Valaris Limited Warrants hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.7850 und -67.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
2.7600 2.7999
Jahresspanne
2.0800 9.4800
Vorheriger Schlusskurs
2.7850
Eröffnung
2.7999
Bid
2.7900
Ask
2.7930
Tief
2.7600
Hoch
2.7999
Volumen
4
Tagesänderung
0.18%
Monatsänderung
-4.78%
6-Monatsänderung
-50.62%
Jahresänderung
-67.25%
