VAL-WT: Valaris Limited Warrants
Le taux de change de VAL-WT a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.7600 et à un maximum de 2.7900.
Suivez la dynamique Valaris Limited Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VAL-WT aujourd'hui ?
L'action Valaris Limited Warrants est cotée à 2.7900 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.18%, a clôturé hier à 2.7850 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de VAL-WT présente ces mises à jour.
L'action Valaris Limited Warrants verse-t-elle des dividendes ?
Valaris Limited Warrants est actuellement valorisé à 2.7900. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -67.25% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VAL-WT.
Comment acheter des actions VAL-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Valaris Limited Warrants au cours actuel de 2.7900. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.7900 ou de 2.7930, le 3 et le 1.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VAL-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VAL-WT ?
Investir dans Valaris Limited Warrants implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.0800 - 9.4800 et le prix actuel 2.7900. Beaucoup comparent -4.78% et -50.62% avant de passer des ordres à 2.7900 ou 2.7930. Consultez le graphique du cours de VAL-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Valaris Ltd ?
Le cours le plus élevé de Valaris Ltd l'année dernière était 9.4800. Au cours de 2.0800 - 9.4800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.7850 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Valaris Limited Warrants sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Valaris Ltd ?
Le cours le plus bas de Valaris Ltd (VAL-WT) sur l'année a été 2.0800. Sa comparaison avec 2.7900 et 2.0800 - 9.4800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VAL-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VAL-WT a-t-elle été divisée ?
Valaris Limited Warrants a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.7850 et -67.25% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.7850
- Ouverture
- 2.7600
- Bid
- 2.7900
- Ask
- 2.7930
- Plus Bas
- 2.7600
- Plus Haut
- 2.7900
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.18%
- Changement Mensuel
- -4.78%
- Changement à 6 Mois
- -50.62%
- Changement Annuel
- -67.25%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4